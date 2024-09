'Dama do crime' do BDM está entre os mortos em Praia do Forte

Material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil - Foto: Divulgação

A mulher conhecida como 'Dama do Crime' da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM) está entre os três suspeitos que morreram na noite do último sábado, 31, durante troca de tiros com a Polícia Militar, em Praia do Forte, em Mata de São João.

Além dela, outros dois homens, também apontados como integrantes da organização criminosa, foram baleados. O trio até chegou a ser socorrido para o hospital Menandro de Faria, mas não resistiram.

A polícia agora investiga se o trio teve participação direta no confronto do dia 28, também em Mata de São João, que resultou em dois policiais militares baleados. Entre eles, o soldado Ramon Silva Figueiredo, que não resistiu e veio a óbito.

Durante a operação, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, um revólver calibre 38, 92 pinos de cocaína e 77 embalagens contendo maconha. Todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil para as providências cabíveis.

