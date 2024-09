Três suspeitos morrem em troca de tiros com a PM na Praia do Forte

PM apreendeu vários materiais - Foto: Divulgação | PM

Três homens morreram em confronto com a Polícia Militar (PM) no município de Malhadas, em Mata de São João, na Praia do Forte, na noite de sábado, 31.

Durante patrulhamento na região por policiais do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo), guarnições da PM avistaram homens armados que, segundo a PM, ao perceberem aproximação policial, dispararam contra as equipes, que revidaram.

Ao Portal A TARDE, a PM informou que três suspeitos foram feridos e socorridos para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito.

Na ação, foram apreendidos uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, um revólver calibre 388, 92 pinos de cocaína e 77 embalagens contendo maconha.

Todo o material apreendido foi apresentado à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.