Via Bahia revela causa de acidente que matou quatro na BR-324

Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira - Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros

A Via Bahia, consórcio responsável pela administração de trecho da BR-324, revelou que o condutor do micro-ônibus da Prefeitura de Canarana, que transportava 27 ocupantes para consultas médicas em Salvador, sofreu um mal súbito. Isso ocasionou o acidente que matou ao menos quatro pessoas, na manhã desta segunda-feira, no trecho da via que fica no município de São Sebastião do Passé. Além das quatro mortes, seis ficaram feridas.

O tráfego na rodovia não foi interrompido, e equipes de resgate da VIABAHIA, SAMU, Corpo de Bombeiros e PRF prestaram socorro e atendimento às vítimas. Quatro pessoas morreram com o acidente.

Segundo as informações iniciais, o veículo saiu da pista e caiu em uma ribanceira por volta das 4h da manhã. Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros para unidades de saúde. Os nomes das vítimas ainda não foram revelados.

O governador Jerônimo Rodrigues solidarizou-se com os familiares e lamentou as mortes.