Tablets furtados de escola são recuperados pela polícia na Bahia

Nesta segunda-feira (2), policiais civis da 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana recuperaram seis tablets que haviam sido furtados de um colégio no bairro Aviário em janeiro deste ano. Os aparelhos foram devolvidos à instituição de ensino.

As investigações levaram à identificação dos receptadores dos dispositivos. Três tablets foram recuperados em Feira de Santana e os outros três no município de Santa Luz. Os envolvidos serão acusados de furto qualificado e receptação qualificada.

A delegada Thiara Martins, responsável pela 1ª DT/Feira, explicou que as janelas do colégio foram arrombadas durante o furto, que resultou na perda de 37 tablets e um notebook. "As equipes policiais continuarão as investigações para recuperar os demais aparelhos e identificar todos os responsáveis pelo furto", acrescentou a delegada.