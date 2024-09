Menino de 12 anos sofre paradas cardíacas após inalar desodorante

Policiais informaram à Nicole que encontraram diversas latas de desodorante na cozinha - Foto: Freepik

Um menino de 12 anos teve uma parada cardíaca após inalar uma lata de desodorante - "trend" popular nas redes sociais. Cesar Watson-King, da cidade de Doncaster, na Inglaterra, sofreu diversas convulsões e foi encontrado no chão da cozinha pela mãe.

A mãe, Nichola King, de 36 anos, imediatamente iniciou uma massagem cardiorrespiratória no filho enquanto o irmão de Cesar chamou uma ambulância às pressas. No hospital, Doncaster Royal Infirmary, o menino sofreu novas convulsões e paradas cardíacas antes de ser colocado em coma induzido.

“Eu tinha acabado de amamentar meu bebê e estava caindo no sono quando ouvi um estrondo muito alto. Pensei que uma das crianças tinha feito alguma coisa. Comecei a descer as escadas e vi Cesar caído no chão, com os olhos revirados. Achei que ele tinha caído e batido a cabeça. Não tinha ideia do que tinha acontecido. Ele ficou azul e parou de respirar. Pensei que ele tinha morrido ", relembra Nicole.

Caesar se recuperou e recebeu alta após oito dias. Ao voltar para casa, ele já conseguia falar e se movimentar sozinho sem muitas dificuldades.

Policiais informaram à Nicole que encontraram diversas latas de desodorante na cozinha, assim como outros produtos químicos. Ela acredita que o desafio tenha sido apresentado à Caesar por um garoto mais velho.