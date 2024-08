Haddad vira 'trend' no Google após memes com taxações

- Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

O Google Brasil registrou o maior número de pesquisas relacionadas ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta segunda-feira (29). A alta se deve aos memes feitos com o ex-prefeito de São Paulo, após a "taxa das blusinhas", que representa o fim da isenção de impostos sobre produtos importados de até US$ 50.

Termos como "Meme Haddad", "Haddad taxa", "Lula Haddad", "Haddad Times Square", "Haddad taxação" e "Haddad imposto" foram amplamente procurados pelas pessoas entre os dias 14 e 20 de julho, segundo o Google Trends.

Vale lembrar que os memes sobre as taxações de Haddad chegaram até na Times Square, em Nova Iorque. Apesar da 'brincadeira', o governo está tranquilo. Conversas de bastidores, inclusive, afirmam que o ministro leva as piadas com "bom humor".