Idoso atirador entrou escondido em condomínio; saiba detalhes

Apesar de possuir uma medida protetiva imposta pela ex-esposa Dilma Pereira, desde janeiro deste ano, Antônio Augusto de Almeida Gomes, de 78 anos, deu um jeito de acessar o local de forma escondida e atirar contra o irmão da mulher na segunda-feira, 2. Ele era proibido de entrar no condomínio, localizado em São Marcos, Salvador.

Em entrevista a reportagem do Portal MASSA!, uma fonte próxima aos familiares detalhou o passo a passo do comportamento sanguinário de Antônio no momento em que cometeu a tentativa de homicídio.

Como entrou?

Segundo as informações, o idoso não poderia acessar o condomínio de forma normal, pois estava barrado por conta de uma medida protetiva determinada desde o término do casal.

Diante disso, o homem sanguinário aproveitou a entrada de outro morador e, 'malocado' em um carro branco pertencente a filha, acessou o local para cometer o crime. O veículo em questão foi flagrado por uma das câmeras de segurança da região.

O crime

Ao acessar o espaço residencial, Antônio Augusto foi em direção a um estabelecimento comercial pertencente à família da ex-esposa e atirou diversas vezes contra Dermeval Pereira Bahia, de 55 anos, que estava 'trampando' no local. O momento foi flagrado por uma câmera de segurança.

Motivações e evidências

A motivação por trás da tentativa de homicídio séria pela negação do término entre ele e Dilma, desde janeiro deste ano. Mesmo com a medida protetiva imposta, Antônio realizava ameaças constantes contra a mulher e os familiares, acreditando que os irmãos dela influenciaram a decisão da separação.

De acordo com a fonte, o coroa encaminhava áudios frequentes exibindo suas intenções maldosas e, em um deles, revelou ser o responsável por atirar em Demerval, além de afirmar que encomendou outra morte. Todas as provas estariam evidentes no celular do criminoso.

"Acertei com traficante pra passar a régua no careca. O traficante tem uma pessoa que mora lá dentro... Eu já acertei o pagamento de R$ 5 mil pra ele, entendeu? E ele disse que vai preparar o espeto pra meter na barriga dele."

A suspeita dos familiares de Dilma Pereira é de que ela seria o alvo primário de Antônio. Como ele não a encontrou no estabelecimento, atirou no irmão Demerval. Após o ato criminoso, o velho tentou tirar a própria vida e foi internado no Hospital São Rafael, assim como a vítima baleada. Ambos seguem vivos e hospitalizados.