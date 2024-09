Idoso procura ex, não encontra e atira em ex-cunhado em Salvador

Momento foi registrado por câmeras de segurança - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma cena que muitos julgariam ser difícil de acontecer foi registrada por câmeras de segurança de um mercadinho na tarde de segunda-feira, 2. A situação aconteceu no condomínio Bosque Imperial, no bairro de São Marcos, em Salvador, onde um idoso de 78 anos assassinou o ex-cunhado.

Nas imagens registradas, é possível ver o momento em que Antônio Augusto de Almeida Gomes surgiu na janela do estabelecimento comercial com uma arma e efetuou os disparos. O idoso ainda entrou no local para completar os tiros. Após o ato, ele fugiu da área.

A vítima baleada foi identificada como Demerval, ex-cunhado do idoso. Ele foi socorrido para o Hospital São Rafael, onde está internado. Mesmo deixando o homem hospitalizado, Antônio tentou invadir a unidade médica e, sem sucesso, atirou em si mesmo.

Apesar dos ferimentos, o idoso segue hospitalizado e não morreu. Em nota, a Polícia Militar informou que agentes da 50ª CIPM foram acionados para a ocorrência e apreenderam um revólver calibre 38. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

Inconformado com término

Em entrevista à TV Bahia, um familiar da ex-esposa do idoso, chamada de Dilma, que não quis se identificar, afirmou que Antônio e a ex-esposa tinham uma relação tóxica e ele não aceitava o término. Ela, inclusive, tinha uma medida protetiva contra o ex-marido.

Inconformado, o idoso ameaçava constantemente Dilma, dizendo que ia colocar fogo na casa dela, no estabelecimento comercial, além de ameaçar pagar alguém para assassinar os irmãos dela.

No dia do ocorrido, a mulher não estava presente no local pois aproveitava uma viagem. O atingido foi o irmão dela e ex-cunhado de Antônio, Demerval. Ele foi socorrido para o Hospital São Rafael, onde segue internado.