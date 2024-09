Integrante do CV morre em confronto com a Rondesp na Sete Portas

Rondesp identificou suspeito de integrar facção após incursão no bairro do Uruguai - Foto: Vítor Barreto / Ascom SSP

Morreu na tarde desta segunda-feira, 2, um integrante da facção Comando Vermelho (CV), que gerenciava a venda de drogas nas localidades ‘Pela Porco’ e ‘Matança’, ambas no bairro Sete Portas.

O homem, identificado com o prenome de "Luciano", morreu em confronto com a Rondesp BTS na própria localidade conhecida como Pela Porco. Um comparsa dele foi preso e conduzido até a Central de Flagrantes. O homem estava com drogas, como maconha, pedras de crack e cocaína.

Leia também:

>> 'Dama do crime' do BDM está entre os mortos em Praia do Forte

>> Corpos são encontrados enrolados em lençóis em rodovia de Camaçari

>> Três suspeitos morrem em troca de tiros com a PM na Praia do Forte

Em nota, a PM informou que policiais da Rondesp receberam a denúncia de que homens armados estavam numa rua da Matança. Ao chegar no local, a guarnição foi recebida a tiros. Houve o revide e Luciano acabou sendo baleado.

O homem chegou a ser conduzido para o Hospital Ernesto Simões, mas não resistiu.