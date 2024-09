Idoso é preso em flagrante ao confessar que atirou no ex-cunhado

O homem tentou suicídio ao entrar no Hospital São Rafael - Foto: Joá Souza/ Ag. A TARDE

Um idoso de 78 anos foi preso em flagrante no fim da tarde desta segunda-feira, 2, após confessar ter atirado contra o ex-cunhado em frente ao Condomínio Bosque Imperial, localizado na Travessa do Mandu, no bairro de São Marcos, em Salvador.



Segundo informações da Polícia Civil, o homem tentou suicídio ao entrar no Hospital São Rafael, mesmo hospital em que a vítima foi socorrida. Ambos estão internados. Não há informações sobre motivação do crime e suas circunstâncias.

A Polícia Militar, informou por meio de nota, que foi acionada e um revólver calibre 38 foi apreendido.