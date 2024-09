Foragido no Rio, liderança do CV morre em confronto em Salvador

Robson Costa Uzeda da Silva era apontado como liderança do CV - Foto: Reprodução

Robson Costa Uzeda da Silva, apontado como líder de facção criminosa Comando Vermelho (CV), com atuação nos estados da Bahia e Rio de Janeiro, morreu após ser baleado durante confronto com forças policiais na manhã desta terça-feira, 3, na região da Avenida Centenário, em Salvador.

O suspeito foi interceptado durante uma ação conjunta de guarnições do Batalhão Apolo da Polícia Militar, em uma ação integrada com a FICCO Bahia, a Rondesp Recôncavo e a 33ª CIPM (Valença).

Ele estava em um carro modelo Mobi quando foi surpreendido. Durante tentativa de prisão, ele reagiu atirando e acabou atingido. O foragido chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com o traficante foram apreendidos uma pistola calibre 40, carregador e munições.

Uma mulher que estava no veículo e também possuía mandado de prisão da Justiça do Rio de Janeiro acabou presa. O motorista do automóvel foi encaminhado para prestar esclarecimentos.

Robson, em 2018, após ser flagrado com drogas no bairro de Brotas, tentou subornar os PMs que efetuaram a prisão e acabou respondendo por mais um crime.