Membro do BDM preso em operação contra CV mantinha mulher em cárcere

Um homem identificado como Marley Santos, que foi preso no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, nesta quarta-feira, 4, durante uma operação contra investigados da participação no homicídio qualificado de Maria Eloísa Santana de Jesus, de 13 anos, no início do mês de agosto deste ano, era de uma facção rival a dos outros presos na ação, que eram ligados ao "CV".

De acordo com o delegado Ademar Tanner, durante as ações da operação, foi recebida a denúncia de que uma mulher estava sendo mantida em cárcere privado. Os policiais verificaram a situação e prenderam em flagrante um indivíduo identificado como Marley.

"Ela já tinha medida protetiva contra ele, mas, segundo ela, devido a ameaças dele, retornou a morar com ele, e ele vinha mantendo-a presa dentro de casa há duas semanas.", disse.

Além disso, foi constatado que esse individuo teria ligações com o BDM no bairro da Fazenda Grande do Retiro.

Relembre o caso

Ao menos três pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira, 4, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Os suspeitos, todos homens, são investigados pela participação no homicídio qualificado de Maria Eloísa Santana de Jesus, de 13 anos, no início do mês de agosto deste ano. A adolescente foi morta na Rua Mello Moraes Filho por integrantes de um grupo criminoso com atuação no tráfico de drogas.

Segundo apurações do Portal A TARDE, o grupo mencionado pela Polícia é o Comando Vermelho (CV), com atuação na Cidade Baixa e Fazenda Grande do Retiro. Eles foram identificados como Matheus Souza de Oliveira, vulgo 'Keno', Gleidson Santos Silva, 'Gueu do CV' e Renildo de Almeida Matos, o 'Loli'.

As determinações judiciais foram cumpridas na Vila Natal e em outras regiões do bairro por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela investigação do caso, e pela Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), que prestou apoio tático.