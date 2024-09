Ramhon Dias postou anúncio de sorteio pouco antes de ser preso

O sorteio ocorreria na noite desta quinta pela Loteria Federal - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador digital Ramhon Dias, preso na manhã desta quinta-feira, 5, durante a operação 'Falsas Promessas', que mira uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, por meio de jogos de azar, postou em sua rede social, com cerca de 445 mil seguidores, um vídeo anunciando sorteio com premiação no valor de R$ 400 mil. A postagem foi publicada horas antes de sua prisão. O sorteio ocorreria na noite desta quinta pela Loteria Federal.

Além de Ramhon, ao menos outros dois 'influencers', identificados como José Roberto, conhecido como Nanam Premiações, e Pedro Monteiro, o MC K.U., foram presos durante a ação deflagrada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD).

A operação teve o apoio dos departamentos Especializado de Investigações Criminais (DEIC), de Inteligência Policial (DIP), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Polícia do Interior (Depin), das Coordenações de Operações e Recursos Especiais (Core), de Operações de Polícia Judiciária (COPJ), e da Corregedoria da Polícia Civil (Correpol), além das polícias civis de GO, CE e ES.

Também na manhã desta quinta, o líder da facção criminosa Comando Vermelho (CV) morreu durante confronto policial no Nordeste de Amaralina. Segundo apurações do Portal A TARDE, o homem foi identificado como Sueliton de Almeira Coelho, e era apontado como gerente do tráfico de armas da organização.



Caso Deolane

Uma operação semelhante na quarta-feira, 4, resultou na prisão da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra. Ela foi presa pela Polícia Civil de Pernambuco, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, sob a suspeita de participação em uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.