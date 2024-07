Ramhon Dias diz suspeitar motivo de atentado: "Vingança ou ciúme"

Ramhon Dias foi baleado durante tentativa de homicídio - Foto: Instagram @ramhondias

O influenciador e rifeiro baiano Ramhon Dias escapou da morte neste fim de semana, após sofrer uma tentativa de homicídio em plena luz do dia, no Vale dos Lagos, em Salvador. O blogueiro foi perseguido por um homem armado e acabou sendo baleado em um dos braços. Ele foi encaminhado para o hospital no sábado (6), logo após o crime, e recebeu alta médica neste domingo (7). Agora, enquanto se recupera em casa, Ramhon refletiu sobre quem está querendo se livrar dele.

"Estou muito reflexivo com tudo isso que aconteceu ontem. Pensar que alguém é capaz de mandar tirar a vida de outra pessoa por vingança ou ciúmes é covardia", escreveu ele nos Stories do Instagram, dando a entender que já suspeita da identidade do mandante do atentado.

Ramhon Dias aproveitou a visibilidade que tem nas redes sociais para pedir que a população contribua com as investigações policias, passando qualquer informação que tenha sobre o atirador ou sobre o caso: "Preciso da ajuda de vocês para identificar o executor e, em seguida, a confirmação do mandante".

Histórico cabuloso e passagens pela polícia

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Ramhon Dias se envolve em uma polêmica grave. Em julho do ano passado, o blogueiro e rifeiro teve a prisão temporária decretada pela 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador, por suspeita de lavagem ou ocultação de bens, jogos de azar, corrupção e associação criminosa. Porém, a solicitação foi revogada pelo Tribunal Judicial poucos dias depois, com parecer favorável do Ministério Público.

Na época, o influenciador compartilhou um comunicado feito pelo advogado dele, Gerson Monção, que alegou que as testemunhas estavam mentindo para incriminá-lo. "Testemunhas afirmaram que foram em cartório, por meio de coerção, com objetivo de darem depoimentos falsos. Segundo a decisão, as provas estariam corrompidas”.



Além disso, Ramhon Dias tem uma passagem na polícia por suspeita de integrar uma quadrilha que assaltou uma joalheria no Shopping Barra, em 2011, conforme informações do jornal Correio.