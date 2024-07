Irmãos mortos em acidente na Bahia voltavam no velório do pai

Carro após acidente - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Duas pessoas morreram em um acidente na manhã deste sábado, 6, na BR-101, próximo a Itapebi, no Sul da Bahia. Segundo o portal Radar News, as vítimas fatais eram irmãos que retornavam do velório do pai. Uma terceira irmã está internada.

Os mortos são Frankilin Alves de Souza, de 40 anos, e Flávio Santos Souza, 42. Já a sobrevivente foi identificada como Franciele Rodrigues de Souza, 23, está internada no Hospital Regional de Eunápolis.

O velório aconteceu na cidade de Santa Luzia e os irmãos retornavam para o Espírito Santo, onde moram. O carro com o trio foi atingido por um veículo que realizava uma ultrapassagem irregular.

Autuado por duplo homicídio, o motorista do veículo que causou a colisão está internado sob custódia em um hospital de Eunápolis.