Blogueiro Ramhon Dias é baleado e socorrido para hospital em Salvador

Blogueiro foi atingido no braço, mas não corre risco de morte - Foto: Reprodução Redes Sociais

O influenciador digital e rifeiro Ramhon Dias foi baleado na tarde deste sábado, 6, no Vale dos Lagos, em Salvador.

Informações preliminares apontam que a vítima estava em uma comunidade e foi perseguida por um homem que efetuou diversos tiros. Não há ainda, no entanto, a confirmação se foi uma tentativa de assalto ou uma execução.

Em nota enviada ao Portal A TARDE, a Polícia Militar confirmou o ocorrido. A investigação será feita pela equipe da 10ª Delegacia Territorial (DT/Pau da Lima), que informou que "De acordo com informações prestadas pelo comunicante, ele estava saindo do barbeiro quando foi surpreendido por um homem armado que deflagrou disparos. O homem atingido foi socorrido para uma unidade de saúde. Diligências já estão sendo realizadas para o esclarecimento das circunstâncias do caso"

Nas redes sociais, circula um vídeo que mostra um veículo de luxo, supostamente pertencente a Ramon Dias, com uma marca de tiro no vidro da porta do motorista, na ladeira que dá acesso à Rua G. Ramhon teria deixado as sandálias para trás e fugiu correndo. Ainda segundo informações preliminares, ele encontrou abrigo em um bar e em seguida foi socorrido para o Hospital São Rafael.

Nas redes sociais, o policial militar Alexandre Tchaca, amigo pessoal do influencer, tranquilizou a todos sobre o estado de saúde de Ramhon e postou uma foto ao lado dele no hospital. Tchaca informou que ele não corre risco de morte e que o tiro atingiu o braço do influenciador, mas sem gravidade. Ele pode receber alta ainda hoje ou amanhã.

| Foto: Reprodução Redes Sociais

Momentos antes de ser baleado, ele postou imagens na rede social de uma quantia em dinheiro que seria o valor da premiação de uma rifa.