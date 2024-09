Saiba quem são os Influencers presos em operação na Bahia

Influenciadores foram alvo de operação nesta quinta - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Operação Falsas Promessas foi deflagrada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 5, contra uma organização criminosa investigada por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, por meio de jogos de azar.

A ação comandada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD) cumpre 50 mandados e são cumpridos em Salvador e interior da Bahia.



Entre os alvos estão influenciadores digitais baianos que usam as redes sociais para sorteios e promoções. Fontes do Portal A Tarde confirmaram que três influencers foram presos: José Roberto, conhecido como Nanam Premiações, Ramon Dias e Pedro Monteiro, o MC K.U.



Nesta manhã, também durante a operação, o líder da facção criminosa Comando Vermelho (CV) morreu durante confronto policial no Nordeste de Amaralina. Segundo apurações do Portal A TARDE, o homem foi identificado como Sueliton de Almeira Coelho, apontado como gerente do tráfico de armas da organização.

Cerca de 200 policiais estão envolvidos na ação, que também investiga a prática de tráfico de drogas. No interior da Bahia, as ordens judiciais são cumpridas nas cidades de Juazeiro, Santo Antônio de Jesus e São Felipe.

A ação coordenada pelo Draco-LD conta com o apoio do departamentos Especializado de Investigações Criminais (DEIC), de Inteligência Policial (DIP), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Polícia do Interior (Depin), das Coordenações de Operações e Recursos Especiais (Core), de Operações de Polícia Judiciária (COPJ), e da Corregedoria da Polícia Civil (Correpol), além das polícias civis de GO, CE e ES.