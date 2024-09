Gusttavo Lima tem atitude surpreendente após caso Deolane

O cantor Gusttavo Lima - Foto: Reprodução | Instagram

Gusttavo Lima celebrou seu aniversário de 35 anos na última terça-feira, 3, e continua em clima de comemoração. Na quinta-feira, 5, o cantor sertanejo compartilhou fotos da celebração a bordo de um iate de luxo na Grécia.

O que mais chamou atenção foi o fato de Gusttavo não mencionar a polêmica envolvendo a suposta apreensão de um avião ligado à sua empresa, que ocorreu um dia após seu aniversário.

A aeronave foi apreendida em uma operação policial que resultou na detenção de Deolane Bezerra. No entanto, a equipe do cantor esclareceu que o avião já havia sido vendido e que o processo de transferência de registro com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) estava em andamento.

De acordo com a assessoria do "Embaixador", o contrato de compra e venda do avião foi formalizado e devidamente registrado no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB). Embora a aeronave ainda esteja registrada no nome da empresa de Gusttavo Lima, o processo de transferência está em curso, e a nova proprietária já é a responsável pela operação da aeronave.

Gusttavo Lima comemora aniversário

Curtindo na Grécia, Gusttavo agradeceu aos fãs pelas inúmeras mensagens de carinho.



Em seu Instagram, o artista publicou imagens do evento glamoroso no alto-mar grego. "Grato a Deus por mais um ano de vida. Obrigado por tantas mensagens de carinho. Eu amo vocês! Chegaram os 35, bebê!", escreveu ele.