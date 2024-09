Defesa detona cela de Deolane: "local inapropriado"

Deolane é investigada por lavagem de dinheiro e jogos ilegais - Foto: Reprodução | Instagram

A equipe de defesa de Deolane Bezerra solicitou a prisão domiciliar da influenciadora digital, pela empresária estar em um local “inapropriado para sua prisão, haja vista ser advogada”.

O pedido da defesa acontece depois de o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) manter a prisão preventiva da influenciadora Deolane Bezerra e de sua mãe, Solange Bezerra, após audiência de custódia na manhã desta quinta-feira, 5.

Veja também:

>>>Veja o que foi dito por Deolane Bezerra em depoimento à polícia

>>>Gusttavo Lima tem atitude surpreendente após caso Deolane

“A defesa requereu pela substituição da atual prisão pela prisão domiciliar, inclusive em razão da presa se encontrar em local inapropriado para sua prisão, haja vista ser advogada; e que os autos sejam remetidos ao juízo natural, para fins de adoção das medidas que entender cabíveis”, diz o trecho do pedido, divulgado pelo jornalista Leo Dias.

Advogada de Deolane se pronuncia

A advogada de Deolane Bezerra, Adélia Soares, que participou do BBB 16, se pronunciou nas redes sociais nesta quinta. Em vídeo, a profissional diz que tem convicção de que vai ganhar a causa e que a também advogada Deolane estará solta em breve. A influenciadora digital e empresária está na Colônia Penal Feminina do Recife, em Pernambuco.

>>>Revelado o que mãe de Deolane Bezerra falou à polícia após prisão

>>>Fiuk se manifesta pela 1ª vez após prisão de Deolane Bezerra

“Tenho certeza que ela vai sair. Não sei se vai ser hoje ou não, mas vai sair. Eu acompanho todas as tratativas. Além disso, na minha cabeça, a Deolane podia ser acionada, apresentar os comprovantes e prestar depoimento. A Deolane não tem uma condenação. É um momento para aguardar os próximos passos”, disse.

A advogada ressaltou que a empresa Esportes da Sorte, que Deolane teria envolvimento, por divulgação de jogos de azar, passaria por um “crivo” dando a entender que é confiável. “Não é só a Deolane que teve relacionamento com esta empresa [Esportes da Sorte]. São várias. Tem a questão do Gusttavo Lima também, mas só se fala da Deolane. Além disso, a gente acompanha os contratos, o imposto de renda, as rifas legalizadas. Tenho convicção em falar isso. O que não concordo foi com essa condenação prévia, porque ninguém volta para se retratar”, afirmou.

A advogada também explicou que não é especialista em direito criminal, mas tem profissionais em seu escritório que podem lidar com os casos. “Eu tenho [um advogado criminalista] na minha equipe, porque o artistas tem várias questões, não só contrato e para prestar um bom serviço, eu entendi que precisaria blindar várias questões do artista. Então não adiantaria fazer um bom contrato, porque ele [o artista] tem questões trabalhistas, questões eventualmente criminais. Então, por isso, em meu escritório, na minha equipe, eu tenho quem atue em outras áreas, mas eu não tenho esse conhecimento”.

A advogada também ressalta que eventualmente comparece em uma delegacia ao lado de um artista em questões pontuais, como casos de crimes cibernéticos, entre outros de natureza leve, ou quando é necessário, porque o artista é assessorado por seu escritório. De acordo com ela, tinha feito uma viagem a Orlando para realizar outros trabalhos quando recebeu a notícia da operação deflagrada, que Deolane foi alvo, nesta quarta-feira, 4.

Prisão de Deolane

Deolane Bezerra foi presa na Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco, na manhã de quarta, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Ela é suspeita de participação em uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.