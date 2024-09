Revelado o que mãe de Deolane Bezerra falou à polícia após prisão

Mãe de Deolane negou crimes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Presa junto com a filha Deolane Bezerra, Solange Bezerra prestou depoimento à polícia, nesta quarta-feira, 3, e negou envolvimento com qualquer crime em que é acusada. As duas foram detidas em hotel no Recife.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, a mãe da influenciadora garantiu ser empresária do ramo de cosméticos, ganhando cerca de R$ 20 mil mensais. Ela não informou o faturamento total da marca.

Solange ainda confirmou ser sócia da Bezerra Publicidades, mas não disse qual seria seu percentual societário. Os policiais ainda perguntaram sobre a relação dela com a Esportes da Sorte, investigada pela operação.

A mãe de Deolane, então, negou qualquer envolvimento com a empresa de apostas, assim como com lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores.

A polícia ainda interrogou a acusada sobre a sua movimentação bancária, que ultrapassava os valores recebidos através da renda informada, mas disse que a informação poderia ser dita pelo seu contador. Solange, porém, não soube indicar o nome responsável pelas finanças da família.

Bezerra também foi perguntada como os netos, Kayky e Gilliard, filhos de Deolane, recebiam valores altos de algumas empresas como Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda, entre eles cerca de R$ 800 mil. Ela afirmou que somente os herdeiros poderiam esclarecer o recebimento.