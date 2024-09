Fim da amizade? Carlinhos Maia "ironiza" prisão de Deolane; veja

Prisão de Deolane Bezerra segue dando o que falar na web - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A prisão de Deolane Bezerra segue dando o que falar na web. A repercussão também foi grande no meio dos famosos.

Até então amigo da advogada, Carlinhos Maia postou um conteúdo enigmático e que muita gente interpretou como ironia. No Instagram, o influenciador digital compartilhou uma série de vídeos onde o marido, Lucas Guimarães, a mãe, Maria, e as suas funcionárias descem as escadas da mansão onde a família mora.

O conteúdo remete à abertura de uma entrevista que Deolane Bezerra deu à Roberto Cabrini na Record, que acabou virando meme nas redes sociais.

Leia mais:

>>> Deolane Bezerra escreve carta na prisão: "A mãe tá enjaulada"

>>> Deolane Bezerra revela à polícia renda mensal de R$ 1,5 milhão

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Deolane ficará presa em cela coletiva



A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta quarta-feira, 4, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Ela é suspeita de participação em uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

De acordo com a corporação, a empresária foi levada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste da cidade.

Acostumada a ostentar e luxar bens materiais, Deolane deve ser encaminhada em breve para a Colônia Penal Feminina do Recife, onde dividirá uma cela com outras detentas, tendo direito a três refeições ao dia. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2018 Bom Pastor foi considerada uma das quatro unidades prisionais femininas do país tidas como modelo.