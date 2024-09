Deolane Bezerra revela à polícia renda mensal de R$ 1,5 milhão

O depoimento aconteceu no Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influencer Deolane Bezerra disse, em depoimento a polícia, que a sua renda mensal é de R$ 1,5 milhão, juntando seus ofícios de advogada, empresária e influenciadora. Ela foi presa na manhã desta quarta-feira, 4, durante a Operação Integration, que tem como objetivo acabar com um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Leia mais

>> Veja o que foi dito por Deolane Bezerra em depoimento à polícia



>> Deolane Bezerra escreve carta na prisão: "A mãe tá enjaulada"

>> Caso Deolane: Felipe Neto questiona influenciadores bilionários

À polícia, Deolane Bezerra negou qualquer tipo de envolvimento com lavagem de dinheiro, afirmou que não é sócia de empresas e que sua relação com a Esportes da Sorte é na realização de publicidade. As informações foram divulgadas pela coluna Fábia Oliveira, da Metropoles.

O depoimento aconteceu no Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste de Pernambuco, unidade onde Deolane foi levada.

>> Filho de Deolane posta mensagem após prisão da mãe

>> Veja o que se sabe até o momento sobre a prisão de Deolane Bezerra

>> Advogada do PCC? Deolane Bezerra já foi alvo da polícia antes

Veja algumas perguntas feitas à Deolane Bezerra:

“A interrogada por meio de sua empresa Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda adquiriu uma Lamborghini Urus Performante avaliada em R$ 4 milhões?”

Deolane: “Adquiriu uma Lamborghini Urus Performante por meio da empresa Bezerra Publicidade e Comunicação Ltda, com valor aproximado de R$ 3.850.000”.

“De quem foi adquirido o veículo?”

Deolane: “Comprou o referido veículo da pessoa Darwin, da empresa Esporte da Sorte”.

“Em 12/03/2024, a conta de Bezerra Publicidade registrou a entrada de R$ 7.134.826,05 via cheque administrativo, representando 83% do total de créditos durante o período analisado. Qual a origem desses recursos?”

Deolane: “Foi dinheiro de uma aplicação na conta bancária do itaú, que foi encerrada e que teve de ser o valor transferido / depositado por cheque administrativo para uma conta bancária no banco safra, valor referente aos trabalhos de publicidade”.

“Por qual motivo há movimentações de dinheiro entre as contas de Kayky Bezerra Teixeira e de sua mãe, Solange? Qual a origem desses recursos?”

Deolane: “Não sabe falar sobre as movimentações de dinheiro entre as contas de seu filho Kayky e de sua mãe Solange”.

“Por qual motivo a empresa Pay Brokers Cobrança e Serviços em Tecnologia remeteu para Solange as quantias de R$ 73.700,00 em 11 transações?

Deolane: “Que não sabe informar e que Solange pode explicar, porém sua mãe Solange também realiza trabalhos de publicidade”.

“Qual a relação da interrogada com Giliard Vidal dos Santos? Por qual motivo remeteu para ele um total de R$ 250.000,00? E por qual motivo Kayky Bezerra Teixeira remeteu R$ 68.000,00? Qual a origem desse dinheiro e o que justificou essas transferências de recursos?”

Deolane: “Giliard é filho por afinidade, filho socioafetivo da interroganda; que a transferência de R$ 250.000,00 deve ter sido por presente ou pagamento de contas do filho; que não sabe informar o motivo da movimentação de R$ 68.000,00 referente a Kayky; que acredita que esse dinheiro do filho seja referente aos trabalhos de publicidade”.

“A que se refere o valor de mais de R$ 5 milhões transferidos para a empresa Bezerra Publicidade e Comnicação Ltda e R$ 3.230.000,00 para Deolane Bezerra pela empresa Pay Brokers ? Qual a origem desse dinheiro? Apostas esportivos ou jogo do bicho?”

Deolane: “Essas transferências foram decorrentes de trabalhos de publicidade”