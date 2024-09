Caso Deolane: Felipe Neto questiona influenciadores bilionários

Felipe Neto questiona influenciadores bilionários após prisão de Deolane - Foto: Divulgação/Instagram

Em meio às recentes investigações envolvendo influenciadores digitais, como Pablo Marçal e Deolane Bezerra, que foi presa nesta quarta-feira, 4, pela Polícia de Pernambuco, o influenciador Felipe Neto defendeu a necessidade de investigar influenciadores com patrimônio bilionário.

Em uma postagem no Threads, Felipe Neto, que é dono da agência Play9 e possui vasta experiência no setor, afirmou que é “praticamente impossível” que um influenciador digital tenha acumulado R$ 1 bilhão apenas por meio de suas atividades nas redes sociais.

“Nenhum influenciador brasileiro tem patrimônio bilionário, até onde se sabe. Com a experiência que tenho no setor (15 anos), posso afirmar que é praticamente impossível que exista UM influenciador com R$ 1 bilhão proveniente do mercado de influência”, escreveu Felipe Neto.

A declaração de Felipe Neto surge no contexto da Operação Integration, que prendeu Deolane Bezerra e resultou no bloqueio de mais de R$ 2,1 bilhões em ativos financeiros dos investigados. A operação, conduzida pela Justiça, mira 19 pessoas, incluindo Deolane, suspeitas de integrar uma organização criminosa envolvida em jogos ilegais e lavagem de dinheiro em estados como Pernambuco, Paraíba, São Paulo, Paraná e Goiás.

Felipe Neto também ressaltou que sua experiência no mercado de influência lhe dá conhecimento sobre os valores envolvidos nas negociações e que, caso alguém tenha alcançado um patrimônio bilionário, é necessário investigar a origem desses recursos.

Comentando especificamente sobre o caso de Deolane Bezerra, Felipe Neto observou que ainda não há informações claras sobre a origem dos R$ 2,1 bilhões bloqueados pela Justiça, levantando a possibilidade de que o montante inclua não apenas o patrimônio pessoal dela, mas também de sua família ou outras fontes, como a plataforma de apostas investigada.