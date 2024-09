Mãe de Deolane passa mal ao ser presa com filha

Ambas estão sendo ouvidas em delegacia - Foto: Reprodução | Instagram

Na manhã desta quarta-feira, 4, Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, foram presas em uma operação que investiga lavagem de dinheiro e jogos ilegais, conhecida como Operação Integration. De acordo com informações do Portal LeoDias, Solange passou mal enquanto estava no Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), localizado em Afogados, Recife (PE), e precisou de atendimento médico.

Uma ambulância foi chamada ao local para prestar assistência à mãe de Deolane, mas até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde de Solange. Ambas estão sendo ouvidas no Depatri, prestando depoimento sobre as acusações que envolvem a investigação de práticas ilícitas.

A advogada Adélia Soares, que representa Deolane, divulgou uma nota sobre a prisão, afirmando que a operação "pegou a todos de surpresa" e destacando que "toda a investigação é sigilosa".

Na manhã desta quarta-feira, 04/09/2024, DEOLANE BEZERRA e SOLANGE ALVES BEZERRA, por meio de sua assessoria jurídica, vêm a público informar que a operação realizada pegou a todos nós de surpresa!

Neste tipo de situação, é importante esclarecer que, até o momento, não temos ciência completa dos fatos, uma vez que as informações continuam sendo levantadas pelo corpo jurídico junto às autoridades competentes.

De antemão informamos que nossas clientes possuem condutas inquestionáveis e nunca se negaram a prestar qualquer tipo de esclarecimento, tal qual farão agora.

Ressaltamos que toda a investigação é sigilosa, o que impossibilita qualquer ciência prévia por parte da defesa. No entanto, nossa equipe jurídica está atuando com prontidão para entender os detalhes e esclarecer os fatos. A defesa será conduzida com total compromisso e profissionalismo, visando resolver a situação no menor prazo possível.

Confiamos que, ao final, a verdade prevalecerá e tudo será esclarecido.

Aos fãs, informamos que tudo será esclarecido e que a inocência de nossas clientes será cabalmente comprovada.

Todas as medidas legais cabíveis estão sendo tomadas para lidar com essa situação e proteger a integridade e os interesses de nossas clientes.

Agradecemos a compreensão e o apoio contínuo de todos. Continuaremos informando sobre quaisquer atualizações relevantes através dos canais oficiais.