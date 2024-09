Antonia Fontenelle causa com atitude após prisão de Deolane Bezerra

POLÊMICA DO DIA

Antonia Fontenelle falou sobre prisão de Deolane Bezerra - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Antonia Fontenelle decidiu ironizar da prisão de Deolane Bezerra, por suspeita de envolvimento com lavagem de dinheiro e jogos ilegais, nesta quarta-feira, 4. A apresentadora compartilhou um vídeo em que comentou o caso.

Leia Mais:

>>> Fim da amizade? Carlinhos Maia "ironiza" prisão de Deolane; veja

>>> FOTOS: Deolane ficará em cela coletiva com três refeições ao dia

>>> Deboche? Bárbara Borges faz post enigmático após prisão de Deolane

“Acaba não, mundão! Vou falar uma coisa para vocês… Tá demais! Essa roda gigante não tá girando, ela tá capotando, meu Brasil varonil! Já tenho até o título do meu ao vivo hoje: ‘Tonhona avisou!’”, iniciou a loira.

Fontenelle, que possui uma rivalidade antiga com ela, fez referência à rival usando o apelido que recebeu de Bezerra na troca de farpas que as duas tiveram no mês passado.

“Mas, gente, espera aí: eu declaro meu imposto, você declara o seu? Um bilhão? Na-na-não… Isso foi o que o Silvio Santos deixou para as filhas depois de anos de trabalho”, acrescentou a viúva de Marcos Paulo.

A influenciadora destacou as investigações de lavagem de dinheiro e jogos de azar envolvendo a famosa. “Se é pra prender um, tem que prender geral. Para condenar um, tem que condenar geral. É assim que tem que ser e é assim que vai ser”, disparou.

“Amor, quer ficar rica? Tem que trabalhar honestamente! Venho falando isso não é de hoje! Agora, eu quero ver os amiguinhos famosos postando solidariedade. Não estou vendo. Estou procurando aqui, mas não estou achando”, completou.