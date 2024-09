Deboche? Bárbara Borges faz post enigmático após prisão de Deolane

Sem mencionar diretamente o ocorrido com Deolane, Bárbara publicou um vídeo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Bárbara Borges surgiu radiante em suas redes sociais nesta quarta-feira, 4, para celebrar sua vitória na 14ª edição de "A Fazenda". A comemoração aconteceu no mesmo dia em que sua ex-colega de reality, Deolane Bezerra, foi presa pela Polícia Civil de Pernambuco e foi apontada como deboche.

Sem mencionar diretamente o ocorrido com Deolane, Bárbara publicou um vídeo nos stories do Instagram, refletindo sobre sua trajetória no programa e destacando sua busca por paz interior.

No vídeo, Bárbara compartilhou uma mensagem positiva: "Bom dia! Hoje eu acordei com uma sensação tão boa, uma sensação de paz, uma sensação de firmeza das minhas atitudes, das minhas ações, de quem eu sou!". Logo em seguida, ela coloca o chapéu de fazendeira e comenta sobre a importância de sua vitória no reality: "Tem dois anos que eu vivi grandes desafios. Entrei em confinamento e saí de lá campeã, graças a todos vocês que votaram em mim."

Rivalidade com Deolane Bezerra

Durante A Fazenda, Bárbara Borges e Deolane Bezerra se envolveram em diversos conflitos intensos, que incluíram trocas de acusações e discussões acaloradas. A rivalidade culminou na desistência de Deolane do programa, alegando problemas de saúde de sua mãe. Enquanto isso, Bárbara continuou no jogo e alcançou a vitória na edição.

Prisão de Deolane



Na manhã desta quarta-feira, 4, Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, foram detidas em Recife durante a Operação Integration, uma investigação que apura uma suposta organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

A irmã de Deolane, Dayanne Bezerra, usou as redes sociais para se manifestar em defesa de sua família: "Mais uma vez a minha família está sendo perseguida. Vamos provar a nossa inocência, custe o que custar."

