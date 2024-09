Fã processa Deolane Bezerra; "Confiei, apostei e perdi R$ 300 mil"

A ação judicial busca uma indenização de R$ 1,1 milhão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A servidora Arianny Rosa Pereira, de 31 anos, alega que solicitou R$ 322.750 em um site de apostas e decidiu processar os influenciadores Deolane Bezerra, Virginia Fonseca e Carlinhos Maia. Ela afirma que esses influenciadores a incentivaram a apostar por meio de suas redes sociais.

A ação judicial, que busca uma indenização de R$ 1,1 milhão, foi protocolada no Tribunal de Justiça de Goiás pouco antes da prisão de Deolane, que é suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro e promoção de jogos ilegais.

"Eles apostavam e mostravam seus ganhos. Isso me iludiu, fazendo com que eu acreditasse que poderia acontecer o mesmo comigo", disse Arianny ao UOL.

“Estava passando por um momento difícil: tinha perdido uma tia querida e estava com depressão. Além disso, tive problemas com a minha mãe e havia saído de casa. Estava frágil e acabei sendo enganado. Entrei no site Esportes da Sorte por causa das influências de pessoas como a Deolane, que é advogada, Virgínia e Carlinhos Maia. Como eles são figuras públicas de repetição, confiei e fui iludida", disse.

“Comecei a perder o dinheiro rapidamente, mas segui apostando, tentando recuperar o que já tinha perdido.Para pagar minhas contas, tirei um dinheiro que meu pai tinha aplicado: era de uma herança que ele havia alcançado depois de muito esforço, e seria usado para seu tratamento, já que ele tem problemas cardíacos.”

“Na tentativa de recuperar o que já tinha perdido, tirei esse dinheiro da aplicação e perdi tudo. Tentei entrar em contato com o pessoal da Esportes da Sorte e com a Deolane, mas ninguém me respondeu. Isso me abalou profundamente. Eu estava num momento frágil e nem sabia o que estava fazendo", acrescentou.

Arianny conta que a situação destruiu a relação dela com sua família, principalmente com o seu pai. “Eu perdi todo o dinheiro que tinha e o dele também: perdi tudo [R$ 322 mil]. Fiz empréstimos, financiei um carro para conseguir pagar as contas e evitar perder nossa casa. Depois disso, tive problemas psicológicos, fiquei internada e até tentei suicídio. É muito difícil falar sobre isso.”

Este processo pode ser o pioneiro no Brasil ao buscar responsabilizar influenciadores por perdas relacionadas a apostas. Segundo o advogado de Arianny, Cícero Goular, não há conhecimento de outras ações semelhantes até o momento. A estratégia jurídica do escritório pretende responsabilizar tanto as plataformas de apostas quanto os influenciadores digitais.