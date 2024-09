Luiz Bacci expõe perigo em presídio que Deolane Bezerra ficará

Luiz Bacci falou sobre presídio em que Deolane ficará - Foto: Reprodução | Record e Redes Sociais

Luiz Bacci revelou no programa Cidade Alerta, da Record, nesta terça-feira, 10, alguns detalhes inéditos sobre o presídio para onde Deolane Bezerra foi encaminhada após ter sua prisão domiciliar revogada.

No programa policial, o jornalista, que é amigo da advogada, contou que o local onde ela ficará presa abriga algumas das maiores criminosas do estado do Pernambuco.

"Novas informações sobre o caso Deolane Bezerra, que já deve estar sendo levada até a Colônia Penal Feminina de Buíque, no agreste pernambucano, a cerca de 300 km da capital", iniciou Bacci.

O contratado da Record ainda disse: "Um presídio onde as condições que foram reveladas até esse instante para o nosso Cidade Alerta, é um presídio bem superlotado, com presas condenadas por crimes extremamente violentos, de até canibalismo".

Luiz Bacci passou a palavra para o repórter Marcos Leandro, que exibiu imagens de onde Deolane ficará presa.

"Ele tem capacidade para 110 mulheres e abriga atualmente 260, mais do que o dobro. O local é conhecido pelas condições rigorosas e por abrigar condenadas de diversas naturezas de crimes, condenadas perigosas, de alta periculosidade. Inclusive, possuem presas ali que já cometeram canibalismo", falou.