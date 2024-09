Entenda por que prisão domiciliar de Deolane Bezerra foi revogada

A revogação da prisão domiciliar foi comunicada à no início da tarde, na 12ª Vara Criminal - Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

Deolane Bezerra, advogada e influenciadora, teve sua prisão domiciliar revogada nesta terça-feira , 10. Ao comparecer ao Fórum Rodolfo Aureliano, em Recife, onde assinaria os termos de sua prisão domiciliar, ela foi informada da decisão judicial de reverter o benefício.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a revogação ocorreu devido ao descumprimento das medidas cautelares impostas pela Justiça. A 4ª câmara criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco havia concedido o habeas corpus com base no fato de que Deolane é mãe de um filho de 12 anos, porém estabeleceu uma série de condições, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de manifestar-se em redes sociais.

O descumprimento ocorreu justamente nesse último ponto. Após deixar o Instituto Bom Pastor, no Recife, onde estava presa, Deolane fez declarações públicas criticando sua prisão e o processo, o que motivou a revogação da prisão domiciliar.