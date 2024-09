Melhor amigo de Deolane critica Patrícia Poeta: "Não aceita minoria"

- Foto: Reprodução - Globo | Reprodução - Redes Sociais

Kadu Rodrigues, amigo e assessor de Deolane Bezerra, mandou um recado para Patrícia Poeta após a apresentadora criticar os fãs da advogada, que estavam na porta do presídio em apoio à sua soltura. Em seus stories no Instagram, Kadu acusou a jornalista de preconceito e mencionou antigas polêmicas envolvendo o nome de Patrícia.

Leia mais:

>>> Entenda por que prisão domiciliar de Deolane Bezerra foi revogada

>>> Gusttavo Lima fica revoltado com a Globo e clima azeda, diz jornal

>>> Irmã de Deolane distribui notas de R$ 100 a fã que está na porta do presídio

“Isso é preconceito, você não aceita a minoria. Se coloca num patamar superior como se fosse rainha porque tem costas quentes!", escreveu ele.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Patrícia Poeta havia comentado no programa "Encontro" que os valores da sociedade estão invertidos ao se referir aos fãs que aguardavam a saída de Deolane do presídio.



“É impressionante, as imagens. Eu tenho pensado muito sobre isso, Patrícia, acho que eu não entendo mais nada do que está acontecendo no mundo. Tinha uma verdadeira multidão e ontem tinha muito mais gente! O pessoal soltou fogos [...] e foi carregada pelos fãs”, comentou Bianca.