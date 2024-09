Gusttavo Lima fica revoltado com a Globo e clima azeda, diz jornal

Gusttavo Lima está em briga com a Globo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gusttavo Lima não está nada feliz com a Globo. O sertanejo ficou furioso com a reportagem do Fantástico, exibida neste domingo, 9, em que o nome dele foi exposto na mesma operação que prendeu Deolane Bezerra na semana passada.

A matéria do jornalístico do canal revelou que até R$ 20 milhões em bens de Gusttavo foram bloqueados. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a reportagem irritou o artista e a sua equipe, que teriam feito reclamações formais a executivos da empresa.

A publicação garantiu que Gusttavo Lima teria se sentido injustiçado por ter sido citado pelo Fantástico. Além disso, ele não gostou da informação do bloqueio de R$ 20 milhões em bens seus determinado pela Justiça.

A defesa do sertanejo pontuou que o valor foi bloqueado por um erro na venda de um jatinho, comprado por José André da Rocha Neto, dono da empresa Esportes da Sorte, alvo da operação e preso na última semana.

O jornal ainda informou que não havia elementos para Lima ter sido citado na reportagem. Por isso, ele já estaria considerando entrar com uma ação judicial contra a Globo.