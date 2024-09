Gusttavo Lima quebra silêncio após acusações: “É loucura”

Artista disse que ele e a empresa estão sendo alvos de “injustiça” - Foto: Reprodução | Instagram @gusttavolima

Gusttavo Lima quebrou o silêncio após uma matéria do Fantástico, da TV Globo, revelar, nesse domingo, 8, que a empresa do cantor, a Balada Eventos e Produções Limitada, teve R$ 20 milhões bloqueados no âmbito de uma investigação que apura lavagem de dinheiro para casas de apostas. O artista disse que ele e a empresa estão sendo alvos de “injustiça”.

Segundo o sertanejo, incluir sua empresa como envolvida em uma suposta organização criminosa “é loucura”. Ele afirmou, nos stories de seu perfil no Instagram, que “houve excesso por parte da autoridade” ao associar sua imagem ao suposto esquema para lavagem de dinheiro de casas de apostas ilegais.

“Nós entendemos que a Balada Eventos foi inserida no âmbito dessa operação simplesmente por ter se transacionado comercialmente com essas empresas investigadas”, disse o sertanejo. De acordo com Lima, a venda aconteceu em 2023, com “contrato devidamente cumprido” e o “recibo de transferência”.

Ele disse ainda que “houve excesso por parte da autoridade”. “Poderia ter sido emitida uma intimação para que a Balada prestasse conta desses valores recebidos dessas empresas. Inserir a Balada como sendo uma integrante de uma suposta organização criminosa e lavagem de dinheiro? Aí é loucura. Esses fatos são a mais absoluta verdade e serão levados ao conhecimento do juízo”, ressaltou.

Por fim, o cantor também afirmou que não vai permitir “abuso de poder e fake news”. “Se a Justiça existir nesse país, ela será feita... São 25 anos dedicados à música, todos vocês sabem da minha luta para chegar até aqui... Abuso de poder e fake news eu não vou permitir... Sou honesto”, finalizou.