Culpada ou inocente? Deolane Bezerra faz desabafo em nova carta

Deolane Bezerra, advogada e influenciadora - Foto: Reprodução/Instagram

Deolane Bezerra, advogada e influenciadora, decidiu escrever uma nova carta na olônia Penal Feminina do Recife. O material foi divulgado neste domingo, 8, em sua rede social.

Na nova carta, Deolane ainda fala sobre aguardar os prazos legais relacionados com a sua prisão. Ela está presa desde a última quarta-feira, 4.

"Agradeço imensamente o carinho e apoio. Tenham certeza que não irão se arrepender, afirmo com todo o respeito que tenho por vocês, sou inocente e não há uma prova sequer. Tá demorando né? Sim, as coisas para mim sempre foram mais difíceis, mas como operadora do direito, sigo aguardando os prazos", escreveu Deolane.

Sobre o caso

Deolane Bezerra, conhecida por sua participação no reality show 'A Fazenda' e por diversas polêmicas nas redes sociais, foi presa nesta quarta-feira, 4, juntamente com sua mãe, Solange Bezerra, durante a Operação 'Integration', que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Durante seu depoimento para a polícia, Deolane, que contou com o apoio de uma de suas irmãs na defesa de sua inocência, revelou sua renda mensal, afirmando que seus ganhos somam cerca de R$ 1,5 milhão por mês. Ela explicou que essa renda é fruto de sua carreira como advogada, empresária e influenciadora digital, o que lhe permitiu acumular um vasto patrimônio, incluindo diversas mansões.