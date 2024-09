Irmã de Deolane distribui notas de R$ 100 a fã que está na porta do presídio

“Quem conseguir ficar, gente, fiquem aqui para nos dar apoio”, pediu Dayanne - Foto: Reprodução

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, surpreendeu os fãs da influenciadora ao aparecer na porta da Colônia Penal Feminina do Recife (CPFR), no domingo, 8.

A irmã de Deolane pediu para que os fãs continuem fazendo uma “vigília” no presídio e chegou a dar dinheiro para uma fã que estava no local. A mulher afirmou que só sai de lá quando Deolane for liberada e ganhou notas de R$ 100 de Dayanne.

“Quem conseguir ficar, gente, fiquem aqui para nos dar apoio”, pediu Dayanne. Em outro vídeo, a outra irmã, Daniele, afirma que Deolane está vendo tudo o que os fãs estão fazendo pela TV, de dentro da prisão. “A Mãe está vendo pela TV tudo que vocês estão fazendo aqui”, disse.