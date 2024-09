Brasil supera marca de mil casos de mpox em 2024

- Foto: iStock

Dados do Ministério da Saúde apontam que, de janeiro à primeira semana de setembro deste ano, o Brasil registrou 1.015 casos confirmados ou prováveis de mpox. O número supera o total de casos de todo o ano de 2023, quando houve 853 registros. Há ainda 426 casos suspeitos da doença.



Segundo as informações do Ministério da Saúde, a maior parte dos casos de mpox se concentram no sudeste do país. Na região, ocorreram 821 registros, o que representa 80,9% do total. São Paulo e Rio de Janeiro se destacam como os estados com maior número de casos: 533 (52,5%) e 224 (22,1%) respectivamente. Em seguida, vêm Minas Gerais (56 ou 5,5%) e Bahia (40 ou 3,9%).

Com relação aos municípios, São Paulo ostenta o maior número de casos confirmados e prováveis da doença (370 ou 36,5%), seguido pelo Rio de Janeiro (167 ou 16,5%), Belo Horizonte (43 ou 4,2%), Salvador (28 ou 2,8%) e Brasília (23 ou 2,3%).



O Ministério da Saúde ainda destacou que, atualmente, há 426 casos suspeitos no Brasil. Deste total, o estado de São Paulo responde por 39,7%, com 169 casos. Apenas dois estados seguem sem registro de casos confirmados ou prováveis: Amapá e Piauí.