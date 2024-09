Desfile cívico abre comemorações pelos 266 anos de Camaçari

O desfile contou com a participação de aproximadamente 1.500 estudantes - Foto: Divulgação

Neste sábado, 14, Camaçari iniciou as celebrações de seu 266º aniversário de emancipação política com um desfile cívico de Monte Gordo. O evento marcou o começo de uma série de atos festivos em homenagem à cidade.

O desfile contou com a participação de aproximadamente 1.500 estudantes, que se apresentaram em pelotões temáticos destacando as características únicas de Camaçari e abordando o tema “O Futuro em Nossas Mãos: Escola Pública como Lugar de Destino e Partidas”.

A secretária da Educação, Neurilene Martins, falou sobre a importância do desfile. “É preciso celebrar tudo que Camaçari representa, com suas belezas naturais, os aspectos históricos, o desenvolvimento, as potencialidades e, sobretudo, seu povo. O desfile concentra essas características, reafirmando o orgulho que essa cidade inspira”, afirmou.



A atividade foi organizada pela Prefeitura de Camaçari, através da Secretaria da Educação (Seduc), com o apoio de outras pastas e órgãos municipais, além de instituições convidadas.

O evento teve a participação de grupos culturais, bandas marciais e fanfarras, além da participação de entidades como o Tiro de Guerra 06-026/Camaçari, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Juizado da Infância e Juventude e Defesa Civil, que contribuíram para o clima de civismo e celebração.