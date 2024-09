Vídeo: primo do prefeito de cidade baiana morre em acidente na BA-026

Acidente deixou um morto e quatro feridos - Foto: Reprodução | Achei Sudoeste

Um idoso de 61 anos, identificado como José C. M., morreu na tarde deste sábado (14) em um acidente de trânsito na BA-026, trecho entre os municípios de Rio do Antônio e Caculé. Segundo informações do site Achei Sudoeste, José era primo do prefeito de Rio de Antônio, Gerson de Souza Ribeiro (PSB), o Gerson Martins.

De acordo com a ocorrência registrada pela 2ª Companhia Independente de Polícia Rodoviária Estadual (CIPRv), um Pálio e um HB20 trafegavam pela rodovia em sentido opostos, quando os dois condutores perderam o controle dos veículos e colidiram frontalmente. José, que conduzia o Pálio, morreu na hora. Quatro pessoas que estavam no HB20, dentre elas uma criança de 7 anos e uma adolescente de 16, sofreram ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu as vítimas para o Hospital de Caculé. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e realizou a perícia no local. O corpo de José foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Brumado para ser necropsiado. Não há informações sobre velório de sepultamento.