Carro capota durante a madrugada na BR-324; assista vídeo

Acidente causou transtornos aos motoristas que trafegavam na rodovia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um carro capotou, na BR -324, na madrugada deste sábado, 14, na altura onde fica localizada a empresa Pepsico. Nas imagens recebidas pelo Portal A TARDE é possível ver o veículo com as quatro rodas para cima e pessoas passando pela rodovia.

De acordo com a Via Bahia, concessionária que administra a rodovia, houve uma colisão entre dois veículos no sentido Feira de Santana, por volta da 0h deste sábado, sem pessoas feridas.

Leia mais:

>>Idoso morre atropelado por moto ao tentar atravessar rua na Bahia

>>PRF prende homens que transportavam quase meia tonelada de maconha

>>Técnico de telecomunicação é morto e outro baleado em veículo na Bahia

A reportagem procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para saber mais detalhes sobre o incidente, mas até a publicação desta nota não recebemos uma resposta.

Veja vídeo: