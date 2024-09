Vídeo: incêndio atinge casarão antigo no Comércio

Nos registros, é possível ver uma alta coluna de fumaça tomando a região - Foto: Diego Mascarenhas | Divulgação

Pedestres que passavam pelo bairro do Comércio, em Salvador, registraram um incêndio que atingiu um dos casarões da região, na manhã deste domingo (15). O fogo pode ser percebido até por quem atravessava a Baía de Todos os Santos de lancha. Ainda não há informações de feridos nem sobre as causas do incidente.

Nos registros, é possível ver uma alta coluna de fumaça tomando a região. O Portal MASSA! entrou em contato com o Corpo de Bombeiros que informou ter sido acionado para atender a ocorrência e o fogo já foi controlado. Ainda segundo a corporação, não houve feridos.

Em nota, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) informou que realizou vistoria no imóvel localizado na Rua da Suécia, Comércio, onde houve incêndio e parte da edificação foi atingida. Ainda de acordo com a Codesal, a Sedur foi acionada para a retirada das partes instáveis e a área está isolada.

Vistoria do Codesal após incêndio ser controlado | Foto: Divulgação

Assista: