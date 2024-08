Ônibus pega fogo em Pojuca, na Bahia; veja vídeo

Incêndio chamou atenção nas redes sociais - Foto: Reprodução

Um ônibus incendiou na manhã desta segunda-feira, 19, na cidade de Pojuca, na Região Metropolitana de Salvador. Não há vítimas, mas as causas do incêndio seguem incertas. O caso ocorreu no bairro Inocoop, Rua Joaquim Vasconcelos.

Em contato com o Portal A TARDE, o Corpo de Bombeiros confirmou o incêndio. As chamas foram debeladas pouco após o início.

Leia mais:

>> Após tiroteio, ônibus deixam de circular em Tancredo Neves

>> Duas pessoas morrem em acidente entre moto e caminhonete na BR-324

>> Jovem de 24 anos é assassinado em festa no recôncavo baiano

Já a Polícia Civil informou que nenhuma ocorrência sobre o caso foi registrada.

Nas redes sociais, circulam vídeos mostrando as chamas tomando conta do ônibus de cor amarela.