Banco arremessado por Daniela Mercury custou fortuna; veja valor

Banqueta jogada por Daniela Mercury custa R$ 2,1 mil - Foto: Tidelli/ Redes sociais

Daniela Mercury surpreendeu a plateia ao arremessar um banco durante um show na noite de sábado, 14, em Salvador. A cantora se apresentou no lançamento da Casacor Bahia 2024, no Othon Palace, no bairro de Ondina, reunindo convidados, arquitetos, organizadores e outras personalidades.

Acontece que o objeto era um dos móveis da mostra de arquitetura expostos, custando R$ 2,1 mil.

O momento foi capturado por uma convidada e compartilhado nas redes sociais. "Depois desse momento eu ouvi uns dez "oxe" vindos da plateia", escreveu a jornalista Maria Marques no Instagram.

Empresária detona Daniela Mercury após polêmica em show: "Lixo"

A empresária Tati Mandelli, fundadora da Tidelli e responsável por produzir o móvel arremessado por Daniela Mercury durante um show na Casacor Bahia 2024, na noite do último sábado, 14, publicou um vídeo nas redes sociais detonando a atitude de Daniela e questionando o comportamento da artista.

"Ela recebeu um produto nosso que está lá em exposição na Casacor, uma peça de lançamento, uma banqueta de bar, e arremessou ela como se lixo fosse. Eu gostaria de dizer para essa senhora, que se diz artista, que na verdade a Tidelli emprega 700 pessoas na Região Metropolitana de Salvador. Faz um produto que vai para dois lugares do mundo, e que nem ela e nem ninguém pode jogar como se fosse lixo", disse a empresária.

