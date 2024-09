Igor Kannário cancela shows por questões de saúde e anuncia cirurgia

Igor Kannário vai fazer uma cirurgia - Foto: Divulgação

O cantor Igor Kannário precisou suspender a agenda de shows por questões de saúde. A equipe do artista informou que o "príncipe do gueto" vai passar por uma cirurgia e não poderá se apresentar na cidade de Buerarema, no sul da Bahia. O anúncio foi feito neste domingo, 15.

Sem revelar qual o atual estado de saúde de Kannário e nem especificar o tipo de cirurgia que ele fará, a assessoria apenas explicou que os shows devem ser remarcados. Ainda não há previsão de retorno do ‘pássaro’ aos palcos.

"A produção do artista tomou essa decisão por motivos de saúde (cirurgia). Ainda estamos avaliando uma nova data para a realização dos shows. Contamos com a compreensão de toda nação Kannariana", diz a nota.

Na legenda da publicação, o cantor tranquilizou os fãs do jeito dele. “Pausa pra dar um grau na moto, pra não bater. Daqui a pouco tô de volta, mais barril do que vocês imaginam", escreveu.