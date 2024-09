Jojo Todynho se arrepende de música para comunidade LGBT e manda tirar do ar

Jojo explicou a decisão, lembrando como a música surgiu - Foto: Reprodução | Instagram

Jojo Todynho participou de um evento do Partido Liberal (PL) na manhã de sexta-feira, 13, onde se encontrou com Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro gerou grande repercussão e, diante da polêmica, a cantora anunciou que pretende solicitar a retirada de sua música “Arrasou, Viado” das plataformas de streaming, incluindo o YouTube.

Em um desabafo nos stories de seu Instagram, Jojo explicou a decisão, lembrando como a música surgiu: “Todo mundo me abraçou e eu sou muito grata a isso. Aí surgiu a ideia: ‘Poxa, vamos fazer uma música em agradecimento ao movimento LGBTQIAP+’. E eu na hora: ‘Vamos embora'”, contou.

Ela ressaltou que o lançamento da música tinha uma mensagem clara de respeito. "Lançamos Arrasou, Viado. E eu, com a bandeira na mão do movimento, pedi respeito, porque todos nós porque merecemos respeito, seja qual for a classe social, seja em qualquer escolha que a gente faz da nossa vida. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas respeitar é um dever de todos e é por isso que segunda-feira eu vou pedir suspensão, vou pedir para tirar do YouTube o clipe de Arrasou, Viado e tirar das plataformas digitais", anunciou.

Jojo também aproveitou para esclarecer os motivos por trás dessa decisão. "Em momento algum quis me aproveitar de comunidade, de bandeira, nunca me aproveitei de ninguém, porque se eu me aproveitasse das pessoas eu estava além do que eu estou hoje, mas enfim", finalizou a cantora.