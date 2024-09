Aos 16 anos, nora de Huck e Angélica revela problema de saúde: "Tenho um tumor"

Benício Huck e Duda Guerra chamaram a atenção nas redes sociais após aparecerem juntos curtindo o Rock in Rio - Foto: Reprodução | Instagram

Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica, e sua namorada, Duda Guerra, chamaram a atenção nas redes sociais após aparecerem juntos curtindo o Rock in Rio na última sexta-feira, 13. Contudo, no sábado, 14, Duda, de 16 anos, compartilhou uma atualização preocupante ao surgir em uma clínica médica, explicando sua situação de saúde.

A jovem influenciadora revelou estar lidando com fortes dores no joelho, onde foi diagnosticada com um tumor benigno. Por conta disso, está realizando uma série de exames para determinar se será necessária uma cirurgia para removê-lo. "Só para avisar o que eu vim fazer nessa clínica. Para quem não sabe, tenho um tumor que é benigno há muito tempo", contou ela.

Duda detalhou ainda: "Recentemente, estou sentindo dor e estou fazendo exames para acompanhar e ver se terá a necessidade de eu fazer uma cirurgia para remover ele. É isso. Estou fazendo os exames e espero que dê tudo certo", explicou aos seguidores nos stories de seu Instagram oficial.

A influenciadora também revelou que descobriu o tumor, chamado osteocondroma, ainda na infância, e até então nunca havia sentido dores. "Eu tenho um no joelho esquerdo e eu descobri ele bem novinha, nunca tive problema com dor nem nada do tipo, mas de umas três semanas pra cá, eu tenho sentido muita dor nele", completou.

Duda Guerra, de 16 anos, namorada de Benício Huck, também é influenciadora digital. Ela tem mais de 23 mil seguidores no Instagram, onde compartilha conteúdo sobre lifestyle, fitness e momentos do seu dia a dia. O casal foi visto pela primeira vez publicamente no Rock in Rio, onde apareceram de mãos dadas, atraindo olhares e curtidas.