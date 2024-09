Jojo Todynho se encontra com Michelle Bolsonaro durante evento do PL

Jojo Todynho ao lado de Michelle Bolsonaro - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Jojo Todynho participou de um evento do Partido Liberal (PL), no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 13, onde se encontrou com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Durante o evento, ela declarou voto em Alexandre Ramagem, candidato à prefeitura da capital fluminense.

Ao portal LeoDias, Todynho disse que foi ao evento à convite de Michelle e prestigiou o pai de criação, Dr. João Branco, que é candidato a vereador. “Hoje vim num evento maravilhoso prestigiar meu pai e o nosso futuro prefeito Ramagem 22. É isso ai, esse é o meu prefeito”, escreveu a cantora nas redes sociais.