VÍDEO: Jojo Todynho mostra munições após tiroteio perto da sua casa

Jojo Todynho mostra munições após tiroteio perto da sua casa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Jojo Todynho mostrou em suas redes sociais três balas de fuzil que caíram no quintal da sua casa, na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um tiroteio aconteceu nos arredores do local nesa terça-feira, 10.

Leia também:

>> Jojo Todynho mostra resultado de redução de mamas; veja fotos

>> Homem é preso suspeito de cometer racismo contra Jojo Todynho

>> Ex expõe Jojo Todynho e revela 'tramoia' contra Anitta

“Vocês estão aí no direct pedindo pra ver. Essa aqui foi a primeira que caiu, aí depois essa e essa que foi encontrada anteontem”, disse a cantora.

Assista:

Ontem, a influenciadora contou que, pela terceira vez, uma bala de fuzil caiu em seu quintal durante uma troca de tiros no bairro.



“Gente, bala tá voando, muito tiro. Essa é a terceira bala de fuzil que cai no meu quintal, estava no portão”, disse. Jojo falou que vive perto das comunidades Santa Maria e Teixeiras, áreas com confrontos entre traficantes e milicianos.