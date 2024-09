Homem é preso suspeito de cometer racismo contra Jojo Todynho

Suspeito do crime foi preso em flagrante - Foto: Reprodução | Instagram

Um homem, de 31 anos, foi preso em flagrante em Suzano, São Paulo, nesta terça-feira, 3, sob a acusação de injúria racial, racismo e incitação ao crime contra a cantora Jojo Todynho. Ele proferia ataques, nas redes sociais, chamando a cantora de "macaca" e "negra porca imunda".

Segundo o portal UOL, o autor do crime utilizava uma página no Facebook falsa e também publicava ofensas a Silmara Marcelino, delegada de Suzano e Mogi das Cruzes. Durante as diligências, a polícia encontrou evidências no aparelho celular do investigado e, por essa razão, foi decretada a prisão em flagrante.

Confira a nota da Polícia Civil:

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, prendeu em flagrante um homem, de 31 anos, pelos crimes de injúria racial, praticar racismo, incitação ao crime e falsa identidade no início da manhã desta terça-feira (3), no bairro Jardim Nova América, na cidade de Suzano.

A prisão foi decorrente de um cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

O homem foi localizado na residência e franqueou a entrada dos policiais civis no imóvel, onde também foram apreendidos dois celulares e um cartão de memória do indiciado.

De acordo com as informações apuradas, o suspeito usava um perfil feminino para atacar as vítimas. O caso foi registrado no SIG da Delegacia Seccional de Mogi.