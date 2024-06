Antes e depois: veja como Jojo Todynho ficou após perder mais de 50 kg | A TARDE

A influenciadora Jojo Todynho, de 27 anos, deixou os seguidores de queixo caído ao mostrar fotos do seu antes e depois nesta quarta-feira (29). Ela já eliminou mais de 50 kg desde que decidiu fazer uma cirurgia bariátrica e mudar o estilo de vida, passando a se alimentar bem e treinar pesado na academia. Agora, ela surpreendeu os fãs ao comparar fotos atuais com as antigas.

Sem papas na língua, Jojo ironizou os comentários desmotivadores que tem recebido desde agosto de 2023, quando operou e deu início a sua transformação. "Não vai dar certo? Será? Menos 53 kg. Evoluindo e vivendo meu propósito”, disparou.

Compare os cliques:

A influencer fez a cirurgia em agosto de 2023 e mostrou cada detalhe da recuperação ao longo desses nove meses. Com uma rotina completamente diferente da que ela levava antes, Jojo Todynho conseguiu reduzir várias medidas também, impressionando quem duvidava que ela era capaz de emagrecer.

Acompanhe o processo:

No começo do processo, ela pesava 146kg. Com um mês de cirurgia, ela eliminou 10 kg. Depois, o progresso foi lento, deixando as pessoas curiosas para o resultado final. Apesar de ainda não estar no ponto que deseja, no começo deste ano ela já tinha deixado 43kg para trás, e ainda pretende continuar focada para alcançar o corpo que sonha.

