Jojo Todynho mostra resultado de redução de mamas; veja fotos

Jojo Todynho realizou uma cirurgia bariátrica há 1 ano e, desde então, tem falado abertamente sobre sua perda de peso. A cantora revelou, recentemente, estar pesando 86 kg. No último mês, Todynho realizou uma mamoplastia redutora, trocando as próteses de silicone de 1.050 ml para 600 ml. Ela compartilhou o resultado e parte do pós-operatório nos stories do Instagram, veja:

Na imagem, Jojo aparece fazendo uma massagem pós-operatória | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Até o momento, Jojo passou por uma abdominoplastia, lipoescultura e redução de mama. Em entrevista ao podcast DocShow, ela revelou o real motivo das intervenções. “Eu estava uma ‘rinoceronta’. Eu cheguei a 160 quilos. Operei com 146 quilos”, disse. Jojo afirmou que não precisou emagrecer para ser operada. “Quando eu comecei a fazer a dieta... Quando eu comecei a fazer treinamento, dieta, tudo direitinho, eu não tinha ainda essa perspectiva de fazer cirurgia, não”, continuou.



“O gatilho de operar veio quando eu fui para a Disney. E aí eu fui nos brinquedos e vi que não consegui ir. Aí eu virei essa chave: ‘vou fazer a cirurgia’”, contou a artista, que já perdeu mais de 60kg.