Nora de Huck e Angélica é detonada por silicone aos 16 anos

Duda Guerra é influencer e estudante - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora Duda Guerra, de 16 anos, tem sido alvo de críticas após revelar que colocou implantes de silicone durante a adolescência. A jovem, que ganhou destaque nas redes sociais ao aparecer com Benício Huck, também de 16 anos, filho de Angélica e Luciano Huck, no Rock in Rio, no último sábado, 14, gerou grande repercussão sobre o procedimento.

A mais recente publicação de Duda no Instagram já acumula inúmeros comentários, com internautas questionando o procedimento. "Meu Deus! Que médico coloca silicone em uma criança", escreveu uma seguidora. “Ela é muito nova para isso”, comentou outra pessoa. “Ela ainda é uma criança, é lamentável”, apontou outro comentário.

Em agosto, a influenciadora usou suas redes sociais para falar abertamente sobre a cirurgia e as razões que a levaram a fazer o implante. Duda explicou que contou com o apoio da família, inclusive mencionando que sua irmã também passou pelo procedimento.

Leia também:

>>> Aos 16 anos, nora de Huck e Angélica revela problema de saúde: "Tenho um tumor"

>>> Paolla Oliveira rejeita conversa com Yasmin Brunet e causa mal-estar

>>> Filho de Antônio Fagundes lamenta falta de oportunidades de trabalho

"Eu sabia que valia à pena, não é uma cirurgia tão invasiva quanto outras cirurgias estéticas, então o pós-cirúrgico é bem mais tranquilo [...] minha mãe estava comigo. Se você tem uma pessoa que está ali com você é muito bom. Meu pós-cirúrgico foi muito tranquilo, graças a minha mãe”.

Ela também compartilhou que teve que seguir alguns cuidados após a cirurgia, como evitar certos movimentos com os braços e usar sutiã específico. “Essa cirurgia realmente aumentou minha autoestima em um nível que eu não consigo nem explicar. Me sinto outra pessoa, sabe? Me fez muito bem".

Embora Duda tenha recebido muitas críticas, vários seguidores também se manifestaram em sua defesa. “Deixa a menina fazer o que quiser do corpo dela", disse um. "Nossa quanta gente amarga", defendeu outro.